Dreieinhalb Jahre Haft nach tödlicher Attacke auf Hertha-Fan

Prozess: Polizistin mit Metallstange verletzt: Mann vor Gericht

Nach einem Angriff auf eine Polizistin mit einer Metallstange hat am Berliner Landgericht der Prozess gegen einen 52-Jährigen begonnen. Der Mann soll die 30 Jahre alte Beamtin unter anderem am Kopf verletzt haben. Die Staatsanwaltschaft geht von einem versuchten Totschlag aus. Der Beschuldigte erklärte zu Beginn der Verhandlung am Dienstag, er sei «durchgedreht an dem Tag» und habe in Panik zugeschlagen. Er habe aber nicht in Tötungsabsicht gehandelt, so der 52-Jährige.