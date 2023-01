Dolberg-Wechsel zur TSG Hoffenheim rückt näher

Bundesliga: Hoffenheim gewarnt vor Bremer Sturmduo Ducksch und Füllkrug

Mit ihrem starken Abwehrbollwerk will die TSG 1899 Hoffenheim auch das gefährliche Angriffsduo des SV Werder Bremen stoppen. «Wir wollen zeigen, dass es für andere Mannschaften schwer ist, gegen uns zu spielen. Das ist es nämlich», sagte 1899-Coach Andrè Breitenreiter vor der Partie gegen den Aufsteiger am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) in der ProZero-Arena in Sinsheim. «Wir sind eine der vier besten Pressingmannschaften der Liga und diesen Weg gehen wir weiter.»