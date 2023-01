DFB reduziert Köln-Strafe: FC muss 7500 Euro weniger zahlen

Fußball: DFB reduziert Strafe: FC Köln muss 7500 Euro weniger zahlen

Das Bundesgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat eine zuvor gegen den Bundesligisten 1. FC Köln ausgesprochene Geldstrafe von 36.000 Euro auf 28.500 reduziert, wie der DFB am Mittwoch mitteilte. Grund sei, dass der Club zwei Täter erfolgreich ermittelt habe. Die beiden sollen am Platzsturm nach dem FC-Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am 7. Mai vergangenen Jahres beteiligt gewesen sein und dabei eine TV-Kamera entwendet haben. Nach eigenen Angaben will der FC die beiden für den entstandenen Schaden in Regress nehmen.