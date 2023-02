Dahoud will nach BVB-Abschied weiter in Top-Liga spielen

Mittelfeldspieler : Dahoud will nach Abschied vom BVB weiter in Top-Liga spielen

Nach seinem bevorstehenden Abschied von Borussia Dortmund in diesem Sommer will Mittelfeldspieler Mahmoud Dahoud weiterhin in einer großen Liga aktiv sein. «Ich freue mich sehr auf eine neue Herausforderung. Ich möchte auf jeden Fall in einer der Top-Ligen auf hohem Niveau spielen», sagte der 27-Jährige bei Sport1. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hatte zuvor in der «Bild angekündigt, dass Dahoud beim derzeitigen Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga keinen neuen Vertrag mehr erhalten wird.