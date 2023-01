Bundesliga: Sané zurück im Teamtraining

Fußball-Nationalspieler Leroy Sané steht nur zwei Wochen nach einer Muskelverletzung vor einem raschen Comeback beim FC Bayern. Der 26-Jährige trainierte am Sonntag in München bei der öffentlichen Einheit des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Tag nach dem 6:2 gegen Mainz erstmals wieder mit der Mannschaft. Womöglich wird Sané am Dienstag (21.00 Uhr) im letzten Champions-League-Gruppenspiel gegen Inter Mailand in der Allianz Arena wieder auflaufen.