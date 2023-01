Bonhof dementiert Sommers erneute Freigabe-Bitte

Bundesliga: Nächster Leistungsträger bleibt: Hofmann verlängert

Borussia Mönchengladbach hat den Vertrag mit dem nächsten Leistungsträger verlängert und Jonas Hofmann bis 2025 an den Club gebunden. Der Nationalspieler, der seit Januar 2016 am Niederrhein spielt, hat seinen im nächsten Sommer auslaufenden Vertrag um zwei Jahre verlängert, inklusive einer Option für ein weiteres Jahr. Erst am Freitag hatte der Franzose Alassane Plea seine Zusage für zwei weitere Jahre in Mönchengladbach gegeben. Damit hat der Fußball-Bundesligist bei zwei von fünf Stammspielern, deren Verträge zum Saisonende auslaufen, auch ablösefreie Transfers im nächsten Sommer verhindert.