Bochum verpflichtet Schweizer Verteidiger Loosli

Fußball: Augsburg und Wolfsburg im Doppel-Test mit je einem Sieg

Der FC Augsburg und der VfL Wolfsburg haben sich in einem Doppel-Test auf den Wiederbeginn der Fußball-Bundesliga in einer Woche eingestimmt. Nachdem die Niedersachsen zunächst ein Spiel gegen eine junge FCA-Mannschaft um den erst am Samstag als Neuzugang präsentierten David Colina mit 4:0 (2:0) gewonnen hatten, verbuchten die Gastgeber im zweiten Spiel ein 1:0 (0:0) als Erfolg.