Bericht: Eberl könnte bei Bayern München am 1. März anfangen

Eberl könnte beim FC Bayern München am 1. März anfangen

Die Hängepartie um die erwartete Verpflichtung von Max Eberl als Sportvorstand des FC Bayern München könnte einem Medienbericht zufolge bereits in drei Wochen beendet sein. Wie die «Bild» am Donnerstag berichtete, soll der 50-Jährige seinen neuen Posten bereits am 1. März und damit einen Monat früher als geplant antreten. Voraussetzung dafür ist, dass der Aufsichtsrat des deutschen Fußball-Rekordmeisters auf seiner Sitzung am 26. Februar grünes Licht für die Personalie gibt. Damit könne er sich frühzeitiger in den Club einarbeiten und die anstehende Sommertransferperiode vorbereiten.