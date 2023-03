Bayern-Umbau: Choupo-Ausfall und müde PSG-Bezwinger

Bundesliga: Nagelsmanns Matchplan gegen Bochum mit Paris-Blick

Julian Nagelsmann hat bei der Generalprobe des FC Bayern München gegen den VfL Bochum in der Fußball-Bundesliga auch schon den Champions-League-Kracher gegen Paris Saint-Germain mit im Blick. Er schreibe immer «als Botschaft» einen Drei- oder Vierzeiler über den Matchplan für die anstehende Partie, verriet der Trainer am Freitag. «Und da steht jetzt: Für zwei Wettbewerbe das Spiel.» Es geht für die Münchner am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Allianz Arena also um eine möglichst perfekte Einstimmung auf das Achtelfinal-Hinspiel drei Tage später in Frankreichs Hauptstadt. In der Hinrunde gab es ein 7:0-Schützenfest in Bochum, das inzwischen aber den Trainer ausgetauscht hat.