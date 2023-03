Bayern-Torjäger Choupo-Moting sagt Länderspiele ab

Auswärtsspiel: FC Bayern ohne Choupo-Moting gegen Leverkusen

Der FC Bayern München muss im Auswärtsspiel der Fußball-Bundesliga gegen Bayer Leverkusen auf Angreifer Eric Maxim Choupo-Moting verzichten. «Der Rücken macht so zu, dass er auf keinen Fall spielen kann. Er konnte auch nicht trainieren», sagte Nagelsmann am Freitag. Die Münchner sind am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) im Rheinland zu Gast und wollen dort ihre Tabellenspitze festigen.