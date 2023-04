Bundesliga: Nach Corona-Infektion: Neuer und Goretzka wieder im Training

Kapitän Manuel Neuer und Mittelfeldspieler Leon Goretzka sind beim FC Bayern München nach ihren Corona-Infektionen auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Das Duo konnte drei Tage vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen an diesem Freitag in der Allianz Arena wieder mit den Kollegen üben. Neuer und Goretzka waren am vergangenen Mittwoch nach positiven Testergebnissen von der deutschen Fußball-Nationalmannschaft abgereist und mussten sich in häusliche Isolation begeben. Sie verpassten die Nations-League-Spiele gegen Ungarn und England.