Baumgart stellt baldige Rückkehr von Andersson in Aussicht

Bundesliga: Fünf Fakten zum Spiel Union Berlin gegen Köln

Der 1. FC Union empfängt am Samstag (15.30 Uhr) den 1. FC Köln. Union gewann das Hinspiel am 6. Spieltag mit 1:0. Dadurch übernahmen die Gäste erstmals in ihrer jungen Bundesliga-Historie Platz eins, der sieben Runden am Stück behauptet werden konnte.