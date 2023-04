Barry als weiterer Bayern-Co-Trainer für Tuchel im Anflug

Fußball: Barry als Tuchel-Assistent? FCB müsste Entschädigung zahlen

Dass Bayern Münchens neuer Trainer Thomas Tuchel in Anthony Barry einen weiteren Assistenten an die Säbener Straße holen will, ist bei dessen Club FC Chelsea offenbar nicht gut angekommen. Das berichtet jedenfalls die englische Zeitung «Telegraph» (Montag). Für Barry, der schon unter Tuchel an der Stamford Bridge gearbeitet hatte, wäre entsprechend eine Ablösesumme fällig.