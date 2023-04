Arnold verzichtet: VfL-Trainer Kovac sucht Elfmeterschützen

Bundesliga: Wolfsburgs Gerhardt wünscht sich mehr Ruhe im Profi-Fußball

Wolfsburgs Mittelfeldspieler Yannick Gerhardt hat die ständigen Trainerwechsel im Profi-Fußball kritisiert. «Ich für meinen Teil wünsche mir im Fußballgeschäft mehr Ruhe», sagte Gerhardt (28) im Interview der «Wolfsburger Allgemeinen Zeitung» (Donnerstagsausgabe). Als gutes Beispiel sieht Gerhardt den FC Arsenal an. «Mikel Arteta hatte in der vergangenen Saison eine sehr junge Mannschaft, der Erfolg blieb aus, die Probleme waren groß. Fans und Medien haben seinen Rauswurf gefordert. Und jetzt ist Arsenal Spitzenreiter in der Premier League und hat gerade den FC Liverpool geschlagen», sagte Gerhardt. «Das Vertrauen gegenüber Arteta hat sich ausgezahlt.»