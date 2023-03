Über 60.000 Euro Geldstrafe für Eintracht Frankfurt

DFB-Sportgericht: Verhalten der Fans: Hohe Geldstrafe für FC St. Pauli

Das Verhalten seiner Fans kommt dem FC St. Pauli teuer zu stehen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bestrafte den Hamburger Zweitliga-Club am Montag wegen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger bei den Heimspielen gegen den HSV (3:0) am 14. Oktober und den 1. FC Heidenheim (0:0) am 1. Oktober mit einer Geldbuße in Gesamthöhe von 74.180 Euro.