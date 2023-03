1899-Trainer Matarazzo sieht Hoffenheim «auf richtigem Weg»

Bundesliga: Trainer Matarazzo sieht Hoffenheim «auf richtigem Weg»

Die abstiegsbedrohte TSG 1899 Hoffenheim geht mit Personalproblemen in die Fußball-Bundesligapartie am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) beim SC Freiburg. Der dänische Stürmer Kasper Dolberg hat bei einem Zusammenprall im Training mit einem Mitspieler eine Gehirnerschütterung erlitten, wie Trainer Pellegrino Matarazzo am Freitag mitteilte.