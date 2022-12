Reyna enttäuscht über nach außen getragene WM-Interna

Bundesliga: «Nicht nachvollziehbar»: Kehl stellt sich hinter Reyna

Borussia Dortmunds Sportchef Sebastian Kehl hat sich in den Diskussionen um einen Fast-Rauswurf von BVB-Profi Giovanni Reyna beim US-Team während der WM in Katar klar hinter seinen Spieler gestellt. «Die Inhalte der Berichterstattung über Gio Reyna haben uns in den letzten Tagen schon sehr gewundert», sagte Kehl der Deutschen Presse-Agentur. Er genieße die «totale Unterstützung».