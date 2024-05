Zeiss Meditec hofft nach schwerem Halbjahr auf Aufschwung

Carl Zeiss Meditec übernimmt DORC

Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec will sein Angebot im Bereich Augenheilkunde erweitern. Dazu vereinbarte das Unternehmen die Übernahme des Dutch Ophthalmic Research Center (DORC), wie es in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung hieß. Die Transaktion habe einen Wert von 985 Millionen Euro. Der Kaufpreis soll zum größeren Teil aus der vorhandenen Nettoliquidität bezahlt werden. Zudem plane das Unternehmen als Teil der Finanzierung die Aufnahme eines Gesellschafterdarlehens von der Carl Zeiss AG über 400 Millionen Euro mit einer Laufzeit von drei Jahren. Die Übernahme soll im ersten Halbjahr 2024 abgeschlossen werden. Die Aktie des Unternehmens aus Jena bewegte sich nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate kaum.