Wolken und teils Regen in Thüringen

In Thüringen müssen die Menschen am Mittwoch mit vielen Wolken und Regen rechnen. Auch Schneegriesel oder leicht gefrierender Niederschlag seien in höheren Lagen möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst am Mittwoch mit. Am Vormittag könne dort zu Frost und Glätte kommen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 12 und 15 Grad, in den höheren Lagen zwischen sieben und zwölf Grad. Es weht schwacher Wind.

Eine Passantin geht bei Regen durch die Stadt. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

In der Nacht zum Donnerstag wehen in Kamm- und Gipfellagen zunehmend starke bis stürmische Böen. Der Himmel ist stark bewölkt. Zeitweise regnet es leicht. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen zehn und fünf Grad.

