Osternester sollen in Thüringen trocken bleiben

Wetter: Sonniger Start in die Woche

Die Menschen in Thüringen können sich am Montag über einen goldenen Oktobertag mit viel Sonnenschein freuen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte, wird ein heiterer Tag mit sehr milden Temperaturen zwischen 22 und 26 Grad erwartet. Ein schwacher Nordwestwind sorgt im Bergland für etwas kühlere Temperaturen zwischen 18 und 21 Grad. In Flussnähe kann es am Morgen zu örtlichen Nebelfeldern kommen.