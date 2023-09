Nach Nebel scheint die Sonne in Thüringen

Mann will Freundin helfen und entführt Kater in Eichsfeld

Angeblich in guter Absicht hat ein Mann in Dingelstädt (Landkreis Eichsfeld) einen Kater entführt. Der 66-Jährige lockte das Tier am Montag in sein Auto, weil der Kater dem entlaufenen Haustier einer Freundin glich, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach setzte der Mann den Kater in sein Auto und fuhr damit zu der vermeintlichen Besitzerin. Eine Passantin beobachtete den Mann und rief die Polizei.