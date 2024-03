Mix aus Sonne und Wolken in Thüringen

Heiteres Wetter erwartet: Am Mittwoch Wolken und Regen

Überwiegend heitere Abschnitte bestimmen die Wetterlage in Sachsen am Dienstag. Im Bergland kommt es am Vormittag noch zu leichtem Frost, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte. Im Tagesverlauf bleibt es dann größtenteils sonnig, nur im Erzgebirge und in der östlichen Oberlausitz tauchen ein paar Wolken am Himmel auf. Regen wird nicht erwartet - bei Temperaturen zwischen 6 und 9 Grad.