Milde Temperaturen beeinträchtigen Loipen und Skiwanderwege

Biathlon: Vizeweltmeisterin zu Wetter: «Wär' nach Hause gegangen»

Staffel-Vizeweltmeisterin Vanessa Voigt hat sich für die Unterstützung tausender Fans im Dauerregen bei der Biathlon-WM in Oberhof bedankt. «Das ist für uns nicht selbstverständlich bei dem Wetter. Ich glaub', ich wär' nach Hause gegangen», sagte die Thüringerin nach Platz zwei am Samstag in ihrem Wohnort. Gemeinsam mit Hanna Kebinger, Sophia Schneider und Denise Herrmann-Wick musste sich Voigt in Thüringen nur den italienischen Weltmeisterinnen geschlagen geben. Bronze ging an Schweden.