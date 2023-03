Dichte Wolken über Thüringen: Frühlingshafte Temperaturen

DWD-Vorhersage: Wechselhaftes Wetter und starker Wind zum Wochenstart

Die Menschen in Hessen erwartet zum Start in die neue Woche wechselhaftes Wetter mit starkem Wind. Bereits in der Nacht auf Montag wehen im höheren Bergland einzelne Böen um die 55 Kilometer pro Stunde, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte.