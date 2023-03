Sturz auf Baustelle: Lehrling erleidet Wirbelbrüche

Arbeitsunfall: Ursache für Dachsturz bei Solaranlagenaufbau noch unklar

Nach dem tödlichen Dach-Absturz eines Arbeiters am Wochenende in Tessin (Landkreis Rostock) suchen Polizei und Arbeitsschutzbehörden weiter nach der genauen Unglücksursache. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 34-Jährige mit weiteren Kollegen aus Sachsen am Samstag eine Solaranlage auf dem Wellblechdach einer Lagerhalle installieren, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Dabei war der 34-Jährige durch eine Lücke in dem etwa sieben Meter hohen Dach in die Tiefe gestürzt. Der Mann wurde so schwer verletzt, dass er trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche von Notarzt und Rettungskräften noch am Unfallort starb.