Nach Blitzeinschlag Dachstuhl im Weimarer Land in Flammen

Bei den heftigen Gewittern in der Nacht zum Mittwoch in Thüringen hat es mehrere Blitzeinschläge gegeben. So geriet am frühen Morgen wahrscheinlich nach einem Blitzeinschlag der Dachstuhl einer Doppelhaushälfte in Buttelstedt (Kreis Weimarer Land) in Brand, wie die Polizei mitteilte. Die Bewohner beider Doppelhaushälften hätten sich unverletzt ins Freie retten können.

Feuerwehrleute stehen zusammen, um den Einsatz zu besprechen. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Der Dachstuhl brannte komplett aus. Das Haus sei vorerst unbewohnbar. Der Gesamtschaden wird auf mehr als 100.000 Euro geschätzt. Auch in Bad Salzungen war laut dem Landratsamt der Blitz in ein Wohnhaus eingeschlagen und hatte einen Dachstuhlbrand verursacht. Ebenfalls kam es in Mihla, einem Ortsteil von Creuzburg im Wartburgkreis, in einem Haus nach Blitzschlag zu einem kleinen Brand.

