Geywitz offen für soziale Staffelung bei Heizungsförderung

GdP: Polizei setzt keine politischen Meinungen durch

In der Diskussion um einen Polizeieinsatz am 1. Mai in Gera hat die Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Thüringen, Mandy Koch, eine nüchterne Analyse angemahnt. «Man sollte die Emotionen rausnehmen», sagte Koch am Donnerstag in Erfurt. Sie forderte, die Polizei nicht vorzuverurteilen. «Wenn die Polizei Demonstrationen begleitet, dann schützt sie das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit - und setzt nicht die politischen Meinungen der Demonstranten durch.»