Verschneiter Thüringer Wald lässt Ferienanbieter hoffen

Parlament: Entscheidung zu Landeshaushalt auf kommende Woche vertagt

Die Entscheidung zum Landeshaushalt 2023 ist um eine Woche vertagt worden. Um das Zahlenwerk zu beschließen, werde das Parlament am Donnerstag in einer Woche (22. Dezember) einberufen, entschied der Ältestenrat des Landtags nach Angaben von Teilnehmern am Dienstag in Erfurt. Ursprüngliche sollte der seit Wochen umstrittene Etat Ende dieser Woche beschlossen werden.