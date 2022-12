Zehn Affenpocken-Fälle in Thüringen registriert

Wissenschaft: Dritter bestätigter Affenpocken-Fall in Brandenburg

In Brandenburg gibt es den dritten bestätigten Affenpocken-Fall. Das Virus sei bei einem 24 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark nachgewiesen worden, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch auf Anfrage mit. Der Mann befinde sich in Isolation. Am vergangenen Samstag war das Affenpocken-Virus bei einem 35-jährigen Mann aus dem Landkreis Teltow-Fläming nachgewiesen worden. Der erste Fall in Brandenburg war am 28. Mai bei einem 40-Jährigen aus Potsdam bestätigt worden.