Verlegung von Thälmann-Gedenkveranstaltung rechtswidrig

Gedenken: Ramelow beim Gedenktag für Sinti und Roma in Auschwitz

Bundesratspräsident Bodo Ramelow (Linke) beteiligt sich am Europäischen Holocaust-Gedenktag für Sinti und Roma an der internationalen Veranstaltung in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau. Er werde dort am Dienstag auch als ein Vertreter Deutschlands sprechen, wie die Thüringer Staatskanzlei am Montag in Erfurt mitteilte.