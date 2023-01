Verkehr: Polizei kontrolliert Autofahrer zu Schuljahresbeginn

Am ersten Tag des neuen Schuljahres hat die Polizei an Dutzenden Schulen in Brandenburg Auto- und Radfahrer kontrolliert. Dabei ging es nicht nur um zu hohe Geschwindigkeiten, sondern etwa auch um die Gurtpflicht, das Parken in verbotenen Bereichen und das Verhalten an Fußgängerüberwegen, teilte die Polizei am Montag mit. Im Westen, Süden und Norden des Landes gab es Kontrollen an 87 Grundschulen, hinzu kamen 84 Kontrollen im Osten an einer unbekannten Zahl von Schulen.