Hoher Krankenstand: Abellio kündigt Zugausfälle an

Medien: Manchmal bergauf, manchmal bergab: Reporter Oertel wird 95

Die Reporter-Legende Heinz Florian Oertel feiert am Sonntag seinen 95. Geburtstag. Der gebürtige Cottbuser, der von 1949 bis 1991 beim Rundfunk der DDR zu einem der beliebtesten Sportkommentatoren des Landes aufstieg, wird sein Jubiläum mit einer kleinen Feier begehen. «Also, wenn alles so gut in Schwung wäre, wie meine Stimme, dann ginge es mir echt gut», sagte der angehende Jubilar der Deutschen Presse-Agentur am Freitag, «aber die kleinen Wehwehchen sind in meinem Alter normal.»