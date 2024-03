Fünf Menschen bei Autobahnunfall schwer verletzt

Kurz die Kontrolle verloren auf der Autobahn bei Hermsdorf - die Folgen sind schwerwiegend.

Bei einem Unfall auf der Autobahn 9 in Ostthüringen sind fünf Menschen schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben verlor am Sonntag ein 44 Jahre alter Autofahrer zwischen den Anschlussstellen Hermsdorf-Süd und Lederhose die Kontrolle über sein Fahrzeug. Es schleuderte demnach über die Fahrbahn und prallte mit einem anderen Wagen zusammen, an dessen Steuer eine 64-Jährige saß. Der 44-Jährige und vier Insassen des anderen Autos wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrbahn in Richtung München wurde für die Bergungsarbeiten gesperrt. Es entstand zeitweise laut Polizei ein bis zu fünf Kilometer langer Stau.