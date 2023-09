Experten warnen vor Wildunfällen in Thüringen im Herbst

Wildwechsel: Ministerium weist auf steigende Gefahr hin

Das Innenministerium in Sachsen-Anhalt hat auf eine steigende Gefahr von Wildunfällen nach der Zeitumstellung an diesem Sonntag hingewiesen. «Nach dem Wechsel von Winter- auf Sommerzeit sind vor allem viele Pendlerinnen und Pendler auf dem morgendlichen Weg zur Arbeit wieder in der Dunkelheit oder der Dämmerung unterwegs - und damit in jenen Stunden, in denen an Straßen verstärkt mit Wildwechseln gerechnet werden muss», teilte das Ministerium am Samstag in Magdeburg mit. Zusammenstöße mit Wildtieren seien seit Jahren die häufigste Unfallursache im Land. Gerade im April und Mai verzeichne die Polizei besonders viele derartige Unfälle.