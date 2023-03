Verträge gekündigt: Verbraucherzentrale mahnt Sparkasse ab

Konjunktur: Mehr Firmenpleiten im dritten Corona-Jahr

Die Zahl der Firmenpleiten ist im dritten Corona-Jahr in Thüringen gestiegen. Insgesamt stellten 233 Firmen mit rund 1900 Beschäftigten im Jahr 2022 wegen Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit einen Insolvenzantrag, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Erfurt mitteilte. Das sei ein Anstieg um 13,1 Prozent. Die betroffenen Firmen hatten offene Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 164 Millionen Euro.