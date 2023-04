Freispruch für Klimaaktivistin nach Protest im Tagebau

Regierung: Bundesverband hält an Siegesmund als Kandidatin fest

Thüringens Ex-Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) ist jetzt offizielle Kandidatin für das Amt als geschäftsführende Präsidentin des Bundesverbands der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft (BDE). Der Vorstand habe am Donnerstag entschieden, Siegesmund der Mitgliederversammlung am 25. Mai für die Verbandsspitze vorzuschlagen, sagte Verbandssprecher Bernhard Schodrowski auf Anfrage in Berlin. Zuerst hatte die «Thüringer Allgemeine» über die Entscheidung des Verbandes berichtet.