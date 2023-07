Motorradfahrer durch Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

17-Jährige bei Unfall mit Motorrad schwer verletzt

Eine 17-Jährige ist bei einem Unfall mit ihrem Motorrad in Schleiz im Saale-Orla-Kreis schwer verletzt worden. Die Jugendliche wurde mit einem Rettungshubschrauber in das nächste Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Die 17-Jährige war am Freitagabend aus unbekannter Ursache in einer Rechtskurve mit ihrem Kraftrad gestürzt, mehrere Meter über die Gegenfahrbahn gerutscht und schließlich gegen die linke Leitplanke geprallt. Das Motorrad war nicht mehr fahrtüchtig und wurde abgeschleppt.