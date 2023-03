Ministerium fördert ressourcenschonenden Umgang von Firmen

Featured: One for One: Vodafone recycelt mit seinem Partner Closing the Loop alte Handys für eine ressourcenschonende Kreislaufwirtschaft

Wie können neue Technologien mit dem Umwelt- und Klimaschutz in Einklang gebracht werden? Für Vodafone ist klar, dass es dafür ein ganzheitliches Umdenken braucht. Mit dem One for One-Versprechen möchte das Düsseldorfer Unternehmen neue Standards für einen Wandel setzen. In jedem technischen Gerät stecken wertvolle Ressourcen, die es optimal zu nutzen gilt. Auch, wenn das Gerät nicht mehr einwandfrei funktioniert oder technisch veraltet ist. Anstatt immer wieder neue, knapper werdende Rohstoffe abzubauen, müssen laut der Royal Society of Chemistry (RSC) deutlich mehr Rohstoffe aus Elektroschrott zurückgewonnen werden. Um so die Tech-Branche insgesamt nachhaltiger zu gestalten. Genau dazu möchte Vodafone mit dem One for One-Versprechen beitragen – und geht damit einen wichtigen Schritt in Richtung Kreislaufwirtschaft.One for One: Das Recycling-Versprechen von Vodafone Kreislaufwirtschaft ist unverzichtbar, um Ressourcen und unsere Umwelt zu schonen. Sie funktioniert aber ...