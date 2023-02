Thüringer Schweinehalter kritisieren Förderpläne des Bundes

Bauernpräsident: Wagner beklagt enormen Rückgang bei Schweinen und Kühen

Bauernpräsident Klaus Wagner hat einen enormen Rückgang bei der Haltung von Schweinen und Milchkühen in Thüringen beklagt. «Wir erleben in der Tierhaltung einen Strukturbruch», sagte Wagner am Donnerstag. Dabei würden Tierbestände aus Deutschland verlagert. Nach Daten des Landesamtes für Statistik ist die Zahl der Schweine in Thüringen in den vergangenen zehn Jahren von mehr als 816.000 auf gut 597.000 gesunken, die der Milchkühe von fast 109.000 auf weniger als 86.000.