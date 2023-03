Schönste Schafe werden auf Schafbock-Auktion versteigert

Bevölkerung: Bundesamt errechnet deutlichen Anstieg bei Pflegebedürftigen

Wiesbaden/Erfurt (dpa) - Die Zahl pflegebedürftiger Menschen könnte nach einer Berechnung des Statistischen Bundesamts in Thüringen bis zum Jahr 2055 auf 182.000 Menschen steigen. Das wären neun Prozent mehr als 2021, wie die Behörde am Donnerstag in Wiesbaden als Ergebnis der Pflegevorausberechnung mitteilte. 2021 hatten 166.000 Pflegebedürftige in Thüringen gelebt. Für 2035 gehen die Statistiker für Thüringen von 178.000 Pflegebedürftigen aus. In Sachsen-Anhalt ist mit einem Anstieg bis 2055 von sieben Prozent, in Sachsen von elf Prozent im Vergleich zu 2021 zu rechnen.