Hey warnt CDU beim Haushalt vor Gestaltung mit AfD-Hilfe

Bildung: Grünen-Fraktion für Fortführung von Sprach-Kitas

In der Diskussion um einen neuen Haushalt 2023 und die Verwendung von Steuer-Mehreinnahmen hat sich Thüringens Grünen-Fraktionschefin Astrid Rothe-Beinlich für die Fortführung der Sprach-Kitas ausgesprochen. «Wir brauchen 4,5 Millionen Euro, wenn wir die Sprachkitas so fortführen wollen und außerdem auch Vielfalt vor Ort leben, also unser eigenes Landesprogramm, was ja leider ausläuft», sagte Rothe-Beinlich am Mittwoch in Erfurt. Ab 2024 würden 16 Millionen Euro dafür benötigt. Das sei gut investiertes Geld.