Wegen verklebtem Türschloss: Bewohner schläft im Keller

Ein Bewohner in Niederorschel (Landkreis Eichsfeld) ist wegen eines verklebten Türschlosses nicht in seine Wohnung gekommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, entdeckte der Bewohner den Klebstoff am Donnerstagabend an seinem Türschloss. Der herbeigerufene Hausmeister und ein Schlüsseldienst schafften es aber nicht, den Kleber von dem Türschloss zu lösen. Daraufhin zog der Bewohner für die Nacht in den eigenen Keller. Den Angaben zufolge wollte er am Tag darauf weiter nach einer Lösung suchen.

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde erstattet. Weshalb das Türschloss verklebt wurde und wer den Klebstoff dort angebraucht hatte, war laut Polizei zunächst unklar.

