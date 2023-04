Große Resonanz auf Themenjahr der Klassik Stiftung

Umwelt: Licht aus fürs Klima: Mehrere Städte bei «Earth hour»

Mehrere Städte in Thüringen beteiligen sich am Samstag wieder an der weltweiten «Earth hour» der Umweltschutzorganisation World Wide Fund For Nature (WWF). Unter anderem in Weimar, Eisenach, Jena und Altenburg wird von 20.30 Uhr an für eine Stunde die Beleuchtung an bekannten Sehenswürdigkeiten und anderen öffentlichen Gebäuden abgeschaltet.