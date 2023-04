150 Beschäftigte des SRH-Klinikums Suhl im Warnstreik

Tarifkonflikt: Warnstreiks in 40 Kitas in Westmecklenburg

Eltern von Kindergartenkindern in Westmecklenburg mussten sich für den heutigen Dienstag etwas einfallen lassen: Bereits zum frühen Morgen sind die ersten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in rund 40 Kitas in den Ausstand getreten. Betroffen sind Schwerin sowie die Landkreise Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim. «Ein Großteil der Kitas wird zu bleiben und in einigen wird es eine Notbetreuung geben», sagte eine Verdi-Sprecherin am Dienstagmorgen in Schwerin. Dem Warnstreik wollten sich auch Kollegen aus vier Hortbetreuungen anschließen.