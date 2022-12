Bauernverbände und Netzbetreiber einig über Entschädigungen

Terrorismus: Spaenle: Olympia-Attentatsopfer schneller entschädigen

Im Streit um Entschädigungszahlungen an die Familien der Opfer des Olympia-Attentats von 1972 hat Bayerns Antisemitismusbeauftragter Ludwig Spaenle (CSU) eine weitere Initiative gestartet, um zu einer Lösung zu kommen. Spaenle habe einen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) geschrieben, in dem er die Entschädigungszahlungen nach dem Anschlag von Lockerbie 1988 als Modell vorschlägt, teilte er am Sonntag mit. Er fordert in dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, den Kanzler zudem auf, noch vor dem 5. September eine einvernehmliche Lösung der Entschädigungsfrage zu erreichen.