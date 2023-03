WG-Zimmer in Erfurt deutlich teurer als vor einem Jahr

Wohnungsmarkt: WG-Zimmer für Studierende in Hamburg teurer

Studierende müssen im Sommersemester für ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft (WG) in Hamburg tiefer in die Tasche greifen als vor einem Jahr. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Studie des Moses Mendelssohn Instituts (MMI) in Kooperation mit dem Immobilienportal WG-gesucht.de hervor. Demnach kostet ein Zimmer in der Hansestadt im Sommersemester 2023 im Schnitt 570 Euro - das sind 70 Euro oder 14 Prozent mehr als vor einem Jahr. Vor zehn Jahren kostete ein WG-Zimmer in Hamburg noch durchschnittlich 400 Euro.