Feuerwehr rückt Tausende Male wegen Fehlalarmierungen aus

Drogenmissbrauch: Tausende Krankenhausbehandlungen im Jahr

Etwa 5000 Menschen werden in Berlin pro Jahr wegen psychischer Störungen durch Drogen und Medikamentenmissbrauch stationär in Krankenhäusern behandelt. Dazu kommen mehr als 9000 Menschen, die wegen psychischer und anderer Verhaltensstörungen durch Alkoholmissbrauch in Krankenhäuser eingewiesen werden. Das geht aus Zahlen von 2020 und 2021 in einer Antwort des Senats auf eine Anfrage des Linken-Abgeordneten Niklas Schrader hervor. In fast allen Bereichen dieser Behandlungen waren weit mehr als doppelt so viele Männer wie Frauen betroffen. Zahlen aus dem Jahr 2022 liegen demnach noch nicht vor.