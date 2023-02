Mehr als eine Million Euro Unterstützung für Ehrenamt

Ministerpräsident: Jahrestag des Kriegs: Ramelow wirbt für Unterstützung

Mit einer Schweigeminute haben Hunderte Menschen in Erfurt der Opfer des russischen Angriffskrieges in der Ukraine gedacht. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) übte bei der Kundgebung Kritik an den Menschen in Deutschland, die die Schuld Russlands für diesen Krieg relativierten. «Ich wundere mich manchmal über meine Landsleute», sagte Ramelow am Freitag auf dem Domplatz, wo vor allem Frauen und Kinder aus der Ukraine sowie deutsche Unterstützer des Landes versammelt waren. Er könne nicht nachvollziehen, wie manche Menschen in Deutschland die Ukraine auffordern könnten, sich Russland zu ergeben. Der Angegriffene müsse jede Unterstützung erhalten, die er brauche, damit er den Angriff abwehren könne. «Dem Angreifer müssen wir in den Arm fallen», sagte Ramelow.