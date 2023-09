Anstieg bei Leistungen für Behindertenhilfe in Thüringen

Behörde: Kündigung von behinderten Menschen verhindert

Im vergangenen Jahr konnte nach Angaben des Landesverwaltungsamts etwa ein Fünftel der geplanten Kündigungen von Menschen mit einer Behinderung verhindert werden. Insgesamt hätten dem Integrationsamt 511 Anträge auf Zustimmung zu einer Kündigung vorgelegen, teilte Thüringens größte Behörde am Donnerstag in Weimar mit. In 109 Fällen sei der Arbeitsplatz schließlich erhalten worden - und damit in 21 Prozent der abgeschlossenen Verfahren. Nach dem Integrationsbericht lebten Ende 2022 knapp 242.000 schwerbehinderte Menschen im Freistaat. Die Zahl der anerkannten Schwerbehinderungen sei damit so hoch wie nie in den vergangenen Jahren.