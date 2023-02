Intershop 2022 mit Verlust - Vorstand: Problem wird gelöst

3. Liga: «Ziele gesetzt»: Dynamo-Trainer Anfang will Weg fortsetzen

Nach vier Siegen in Serie will sich Dynamo Dresden mit einem fünften Erfolg weiter den Aufstiegsplätzen in der dritten Fußball-Liga nähern. «Wir wissen, wie hart es war, in diese Phase reinzukommen. Jetzt sind wir auf einem guten Weg und können nachdenken, wie wir den Weg weiter fortsetzen», sagte Dynamo-Trainer Markus Anfang auf der Pressekonferenz am Donnerstag vor dem Heimspiel gegen Viktoria Köln am Samstag (14.00 Uhr/MagentaSport). Dresden hat nach 22 Spieltagen 36 Punkte erkämpft, der Tabellenvierte 1. FC Saarbrücken hat drei Zähler mehr und nimmt derzeit den Relegationsplatz ein, da der Tabellendritte SC Freiburg II nicht aufstiegsberechtigt ist.